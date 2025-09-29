Ore 15.40 Secondo instant poll di Opinio Rai sul 100% del campione fa aumentare le possibilità di Francesco Acquaroli di Fratelli d’Italia di essere confermato alla Presidenza della Regione Marche. Acquaroli ora è al 49-53 mentre Ricci rincorre tra il 45 e il 49%. I risultati di swg per la7 confermano lo stesso trend.
REGIONALI MARCHE: AUMENTA IL VANTAGGIO DI ACQUAROLI (CENTRODESTRA) SU RICCI DEL CAMPO LARGO
Settembre 29th, 2025