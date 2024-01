Quali sono i giornalisti, gli influencer e i blogger che avete seguito con maggiore interesse nel 2023? Potete votarne fino a tre nel sondaggio sull’opinionista dell’anno.

A cura di Giorgio La Porta – Ogni giorno sui canali tv, sui social e dalle colonne dei quotidiani assistiamo a vere e proprie battaglie senza esclusioni di colpi tra opinionisti, giornalisti, blogger e influencer. Lo scorso anno lanciammo un sondaggio per scoprire quale fosse il vostro giornalista preferito e dopo oltre 100 mila voti, Francesco Borgonovo, Daniele Capezzone e Mario Giordano raccolsero un vero e proprio tripudio di preferenze.

Ma quest’anno la competizione di fine anno di centro-destra.it si fa ancora più complessa, perché oltre ai tradizionali giornalisti potete scegliere e votare anche influencer di Tik Toc, Instagram e Facebook, oltre a volti noti della tv, blogger e giornalisti della carta stampata.

Molti più nomi per una scelta ancora più vasta e fino a tre preferenze da esprimere.

Dai volti storici della tv come Vespa, Floris e Mentana, fino ai conduttori Giordano, Del Debbio e Formigli, passando per i volti femminili di Lilli Gruber, Myrta Merlino e Milena Gabanelli. Per la carta stampata abbiamo i giornalisti Sansonetti, Gomez, Sallusti, Travaglio, Tommaso Cerno e Capezzone, mentre per la radio Cruciani, Parenzo e Alberto Ciapparoni, voce storica di Radio Rtl 102.5.

La vera novità di quest’anno sono gli influencer che verranno rappresentati da volti più o meno noti al grande pubblico, ma che hanno fatto un grande lavoro di mobilitazione dell’opinione pubblica soprattutto sugli smartphone. Da Matt Carus (Mattia Caruso) a Pubble Satira (Paola Ceccantoni), Matteo Gracis, Robby Giusti e Matteo Brandi inventore dello storico cinegiornale satirico. Tra i volti degli opinionisti tv troviamo Hoara Borselli, Chiara Giannini, Francesco Giubilei, Annalisa Chirico e il Prof. Riccardo Puglisi.

Menzione speciale tra gli opinionisti per Federico Palmaroli, più noto come Osho che, tra carta stampata, ospitate tv e vignette sul web, esprime ogni giorno le opinioni strappando sorrisi ai lettori.

Adesso tocca a voi. Potete votare il vostro opinionista dell’anno e diffondere il sondaggio sui social per far partecipare i vostri amici a questa nostra classifica annuale. Esprimete le vostre 3 preferenze.

Buon voto a tutti!