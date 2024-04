I russi non fanno attentati a Londra, Parigi o Bruxelles, non si fanno esplodere nelle nostre metro e per questo avete fatto i coraggiosi paladini delle libertà e dell’Occidente quando il nemico stava a 2000 chilometri e non era pericoloso per voi.

Adesso che una bandiera in finestra o la partecipazione a una marcia della pace può essere sinonimo di provocazione che mette a rischio le vostre chiappette delicate, chissene frega di Israele, dell’Occidente e della Libertà.