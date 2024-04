Primi instant poll, Vito Bardi del centrodestra stravince con un margine ampio, ottava vittoria per il centrodestra unito.

In Basilicata abbiamo visto un campo larghissimo che oltre ad aggregare il centrodestra tradizionale, è riuscito a coinvolgere anche Azione di Calenda.

Una vittoria in particolare per Forza Italia che ha fortemente voluto il candidato uscente Vito Bardi riconfermato per questa corsa. La battaglia non era affatto facile, anche perché la Basilicata per 24 anni è stata governata dal centrosinistra e ora per la prima volta va a riconfermare un buongoverno di centrodestra.

I dati degli istant poll di Tele Norba danno Vito Bardi tra il 53 e il 57% mentre Marrese del centrosinistra viene dato in una forchetta tra il 41 e il 45%, mentre il terzo candidato tra l’1 e il 3%.

Fratelli d’Italia primo partito della regione. Ma i dati sono ancora provvisori.