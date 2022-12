Questa è una storia decisamente da raccontare.

E’ la storia di un uomo che, in servizio come capocabina su un volo Alitalia Parigi-Roma, il 24 aprile 2011, si è trovato a dover affrontare un tentativo di dirottamento, che ha sventato grazie al suo coraggio ed alla sua ferma e pronta determinazione.

Per questo atto eroico, che ha salvato la vita a passeggeri ed equipaggio, lo Stato italiano decide di insignire Ermenegildo Rossi con la Medaglia d’Oro al Merito Civile, onorificenza straordinaria e di inestimabile valore.

Da qui partono una serie di incredibili convergenze e deragliamenti: Ermenegildo Rossi scoprirà solo per caso di aver ricevuto una medaglia, sei anni dopo gli accadimenti; nessuna comunicazione gli sarà fatta pervenire, nessuna cerimonia di Stato, neppure in maniera ridotta, gli verrà dedicata. E ancora: la procedura istruttoria nei confronti del dirottatore lo vedrà redento in pochissimo tempo, pronto a tornare nel suo paese, il Kazakhistan, a vedersi riconosciuto un ruolo prestigioso ed istituzionale, con tutti gli onori del caso.

Perché un’onorificenza così importante per la storia di Italia, assegnata nel corso del tempo a eroi di indubbio valore, che hanno contribuito con il sacrificio a creare le fondamenta per il nostro Paese, viene assegnata ma sotto silenzio, quasi con vergogna? Perché una situazione di politica internazionale vale ad insabbiare l’atto eroico di una persona “comune”, che nella sua semplicità dimostra il valore straordinario dei figli migliori della nostra Patria?

Emanuele Merlino ci racconta con capacità critica le vicende che accompagnano Ermenegildo e la sua storia. Un episodio non comune che va letto ed assunto come patrimonio culturale: deve essere raccontato e tramandato, perché gli atti che celebrano il nostro Stato vengano rispettati e perché tutti sappiano che il coraggio vive nel cuore di chi, semplicemente, crede con forza ed indefessa fiducia nei valori della nostra Italia.

A questo link, il volume:

https://www.amazon.it/eroe-Ermenegildo-quando-coraggio-allItalia/dp/B0BLJB7PCP