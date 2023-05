Il Centrodestra di Governo strappa la rossa Ancona e Brindisi ma vince anche in centri importanti della Toscana e della Sicilia.

Non si è visto il cosiddetto effetto Schlein alle amministrative che coinvolgevano centri importanti in tutta Italia. Ecco un breve riassunto dei risultati.

Saltano agli occhi Ancona, da sempre rossissima che passa al centrodestra, Brindisi che cambia colore e passa a destra e Latina che aveva un sindaco del Pd ma una lunga tradizione di centrodestra.

Dalla parte opposta il Pd strappa al centrodestra solo Vicenza.

Per il resto abbiamo tante riconferme importanti come Siena, Massa e a Pisa in quella che una volta era la rossa Toscana e che oggi è ricca di bandierine azzurre. Imperia, Sondrio e Treviso vinte dal centrodestra al Primo turno che avevano già giunte azzurre. Il centrosinistra si conferma a Brescia e Teramo ma il bilancio è pesantissimo. A Terni vince il candidato civico di centro che si contrapponeva al candidato di centrodestra, ma anche qui il Pd sarà all’opposizione.

Il bilancio è chiaro e il risultato è netto. Una palese sconfitta del Pd che pur apparentandosi con Conte non va da nessuna parte e viene preso a calci anche in Toscana.