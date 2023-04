Luigi Di Maio dopo il flop di Impegno Civico al 0,6 verso l’incarico di esperto europeo di Golfo Persico. Un insulto a chi studia e non fonda partiti alleati col Pd.

L’ultima volta che lo avete visto era ministro degli Esteri e faceva l’aeroplanino, la penultima volta in tv ha fondato un nuovo partito con il giovane Tabacci per presentarsi alleato al Pd e prendere il 0,6%. Oggi risentiamo parlare di Di Maio perché l’Unione Europea vorrebbe affidargli un importante ruolo chiave nel settore dei rifornimenti energetici nel Golfo Persico.

L’ex ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio è stato indicato come il candidato più adatto per l’incarico di inviato speciale dell’Unione europea per il Golfo dall’Alto rappresentante dell’UE Josep Borrell. La nomina di un inviato speciale per il Golfo era attesa da tempo, ma era stata rallentata dallo scoppio del Qatargate il 9 dicembre scorso. La nomina di Di Maio è stata proposta per un periodo iniziale di 21 mesi, a partire dal 1° giugno 2023 fino al 28 febbraio 2025.

Dal centrodestra è la Lega ad alzare la voce definendo l’indicazione vergognosa e un insulto all’Italia e ai diplomatici italiani.

L’Unione europea ha dovuto cercare fornitori alternativi di gas e petrolio dopo il crollo delle forniture energetiche dalla Russia. Borrell ha indicato Di Maio in quanto ex ministro degli Esteri italiano con ampi contatti con i Paesi del Golfo. La nomina di Di Maio è stata avviata da Borrell alla fine di settembre, dopo aver chiesto un’opinione al premier Draghi.