Rilevazione swg per TgLa7. Il PD perde quasi mezzo punto, mentre Fratelli d’Italia torna a crescere dello 0,7 su base settimanale. E’ finito l’effetto Schlein nei sondaggi?

Dopo l’abbandono di Carlo Cottarelli, Chinnici ed Enrico Borghi per il Partito democratico le brutte notizie non sono finite. Adesso sono gli elettori ad andarsene. Sembra finito il cosiddetto effetto Schlein che ha portato il Pd a riprendersi tre punti nei sondaggi dal giorno dell’elezione della nuova leader.

C’è da esser chiari che quei tre punti non sono stati presi dalla coalizione di centrodestra ma pescati agli altri partiti di centrosinistra come verdi e bonino, rosicchiando qualcosa al M5S di Conte, ma nulla proprio nulla viene dal centrodestra.

Gli elettori di centrodestra si spostano di settimana in settimana all’interno dei partiti della coalizione, ma neanche uno è stato convinto ad andarsene col Pd.

Dopo qualche settimana che il Pd si è fermato a crescere, oggi per la prima volta torna a perdere consensi nei sondaggi di Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana. Un 0,4% che fa male a chi iniziava a sperare in un possibile sorpasso di Pd nei confronti di Fratelli d’Italia. Ma quei punti sono tanti, anzi tantissimi se pensiamo che la Meloni dopo qualche settimana di sosta ha di nuovo ingranato la quarta e guadagnato il 0,7% in una sola settimana.

C’è sempre da ricordare a titolisti e giornalisti vari che le elezioni non vengono vinte dal primo partito, ma dalla coalizione che prende più voti e in questo caso il centrodestra unito supera quota 45% ben 20 punti in più della coalizione di centrosinistra del 25 settembre.

C’è davvero poco da dire. Se si votasse domenica prossimo le elezioni verrebbero nuovamente stravinte da Giorgia Meloni, con un margine ancora superiore rispetto a 6 mesi fa. Al momento è lei che torna a crescere.

Farà anche questo parte dell’effetto Schlein!