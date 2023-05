Carlo Cottarelli dopo Caterina Chinnici ed Enrico Borghi è il terzo parlamentare in poche ore ad abbandonare il partito di Elly Schlein. Ed è solo l’inizio…

A cura di Giorgio La Porta – Poche ore fa Caterina Chinnici eletta con oltre 100 mila preferenze alle europee nel Pd ha fatto il suo esordio alla convention di Forza Italia di Milano. Un addio che fa male e fa capire come la realtà interna al PD sia ben lontana dalle fiabe raccontate da certa stampa che vede rimonte improbabili di Elly Schlein in un partito che al primo turno delle primarie le ha votato contro. Una settimana fa è stato il senatore Enrico Borghi a sbattere la porta per andarsene in Italia Viva dopo aver denunciato che il partito fosse diventato massimalista.

Addii eccellenti che sommati all’abbandono odierno di Carlo Cottarelli, già premier incaricato da Mattarella nel 2018, rendono chiara l’idea di come la crisi nel pd non sia limitata a qualche semplice mal di pancia.

Alla data di oggi non ci è dato sapere cosa stia avvenendo nei circoli, nei territori e tra i semplici iscritti. Certo che se alcuni tra i pochissimi eletti se ne vanno in forte dissenso con la Schlein, pensate cosa possa avvenire tra i semplici elettori, quelli che non mangiano di politica e che non dipendono dalle scelte della neo segretaria.ù

Il video di qualche giorno fa del Presidente della Campania Vincenzo de Luca è una fotografia chiara di come la struttura del vecchio partito abbia accolto la Schlein. De Luca ha fatto un video ironico contro l’armocromista della segretaria ma è chiaro come stesse criticando le scelte comunicative della Schlein.

3 abbandoni eccellenti dopo che persone come Fioroni che hanno fondato il Pd si sono allontanati all’indomani della nuova presidenza. Cottarelli è solo l’ultimo e forse il più eccellente.

Intanto da Azione e Italia Viva con alcuni tweet stanno buttando benzina sul fuoco per far notare come non vi sia più spazio per i moderati nel Pd.

E’ certo che tre abbandoni in una sola settimana sono abbastanza eclatanti. E normalmente quando si abbandona una nave non è propriamente un bel segno… Nonostante ciò che dicono i giornali…l’ultimo spenga la luce!