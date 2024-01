Incidente nella notte in provincia di Biella, l’uomo di 31 anni è stato dimesso dall’ospedale.

Durante la festa di Capodanno nella Pro Loco di Rosazza nel Biellese, un incidente ha coinvolto Emanuele Pozzolo, genero di un membro della scorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Un proiettile accidentalmente partito dalla pistola del deputato Pozzolo di Fratelli d’Italia ha ferito lievemente un uomo di 31 anni, intorno all’una di notte. Il sottosegretario Delmastro si trovava presente alla festa al momento dell’incidente.

Il ferito è stato dimesso nel corso della giornata dopo essere stato colpito alla gamba. La sindaca di Rosazza è Francesca Delmastro, sorella del sottosegretario, e Pozzolo, che aveva trascorso l’arrivo del nuovo anno con la propria famiglia in paese, si era recato per fare gli auguri.

La procura di Biella, insieme ai carabinieri, sta indagando sull’accaduto per comprendere le circostanze dell’incidente avvenuto durante i festeggiamenti di Capodanno in presenza del sottosegretario Delmastro. La situazione attuale ha visto Pozzolo rimesso in salute dopo le cure mediche ricevute, mentre le indagini continuano a essere condotte per chiarire i dettagli dell’accaduto.