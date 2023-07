Una piazza virtuale per ricordare il Presidente Berlusconi e raccogliere i vostri messaggi.

Lo scorso 12 giugno il Presidente Silvio Berlusconi, ideatore e fondatore del centrodestra di Governo ci lasciava. La nostra pagina vuole lanciare una iniziativa per tenere sempre viva la sua memoria nei messaggi dei suoi sostenitori.

Chi oggi gestisce questo spazio ha contribuito dal 2001 alla pubblicazione di milioni di messaggi sul SilvioBerlusconiFansClub.org ed è arrivato il momento di rilanciare una iniziativa simile.

Uno spazio che in un primo momento sarà utile per lasciare dei ricordi, ma con il tempo dovrà essere una vera e propria piazza virtuale per uno scambio di opinioni sulla politica e su quel centrodestra che lo stesso Silvio Berlusconi ha costruito.

Per dedicare ufficialmente una piazza servono per la legge italiana 10 anni, ma noi sulla piattaforma centro-destra.it abbiamo la possibilità di avere già da oggi un luogo virtuale dedicato al Presidente Berlusconi.

Lanceremo iniziative e terremo vivo il dibattito, proprio come lui avrebbe voluto e daremo voce ai più giovani.

Come sostenerci? Semplice: lasciate un messaggio sul muro parlante della nostra Piazza Berlusconi e condividete il nostro link sui vostri social.

Come nella nostra tradizione, i messaggi verranno moderati il meno possibile. Non ci sarà alcuno spazio per insulti e volgarità di alcun genere.