Esplode il fenomeno dei canali whatsapp e i nostri politici non perdono tempo. Ecco chi ha più follower.

Da circa due settimane Whatsapp ha dato la possibilità a tutti gli utenti di creare dei canali personalizzati per mandare notizie e aggiornamenti. Fino a poco tempo fa solo grandi testate e alcuni utenti selezionati potevano aprire un canale di notizie e aggiornamenti, mentre con l’ultimo aggiornamento ogni utente può aprirsi il suo canale. Anche per questo la ‘corsa’ non vale per grandi quotidiani e influencer che si trovano ad avere già da tempo decine se non addirittura centinaia di migliaia di follower iscritti al proprio canale.

La politica italiana non si è fatta attendere ed è immediatamente partita una corsa ad accaparrarsi elettori attivi su whatsapp. Tra i primi a mettere la faccia in una campagna di raccolta utenti ci sono Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Giuseppe Conte che hanno deciso di creare appositi post con un link per entrare nel proprio canale whatsapp. In maniera più silenziosa anche il Partito Democratico ha avviato il suo canale ma senza pubblicizzarlo particolarmente.

Ecco i risultati di queste prime due settimane di adesioni.

Primissimo posto con 96 mila iscritti per Giorgia Meloni (questo il link del canale). Giuseppe Conte con 29 mila iscritti ottiene il secondo posto della classifica. Terzo posto per Matteo Salvini con 9 mila iscritti. Matteo Renzi con 8000 follower conquista il quarto posto, mentre Calenda con 3000 follower conquista il quinto.

Se invece di parlare di leader andiamo a dare uno sguardo ai partiti, troviamo il Partito democratico con 7 mila iscritti, seguito da Fratelli d’Italia con 3000 iscritti e da Azione con 1000.

Gli altri leader e gli altri partiti sono completamente assenti da whatsapp e pertanto anche dalla classifica.

La prima considerazione è che tutti i leader presenti su whatsapp messi insieme non riescono ad arrivare allo stesso numero di follower di Giorgia Meloni. E non è il canale del Governo o della Presidenza del Consiglio, ma il suo personale e pertanto è chiaro che gli elettori vogliano ricevere le sue notizia in prima persona. C’è da notare anche che la ‘bestia’ di Salvini non tira più come una volta ed è per pochissimi follower che Renzi stesso non supera Salvini. Con una pagina facebook da 5 milioni di follower, quei 9000 iscritti sono un risultato assolutamente insignificante. Terza considerazione: bene il terzo polo e male l’intera sinistra. Non c’è spazio per Elly Schlein e per tutti gli altri partitini di sinistra che non si sono neanche degnati di aprirsi un canale.

