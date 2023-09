L’opposizione non guadagna mezzo voto dalla campagna aggressiva dell’estate. Non solo Fratelli d’Italia non viene scalfita nel consenso, ma aumenta nei sondaggi di Youtrend. Si allunga la distanza col pd di oltre 12 punti.

A cura di Alessandro Norma – Non solo i toni aggressivi nei confronti di Giambruno, Arianna Meloni, Lollobrigida e la mozione di sfiducia nei confronti del Ministro Santanchè non hanno spostato voti, ma se li hanno spostati, sono andati a sostegno di Fratelli d’Italia che cresce al 31,2%.

Non ha spostato particolari voti neanche la raccolta di millemila firme per il salario minimo: gli italiani continuano a sostenere il Governo e a non votare per i partiti di opposizione.

Ecco nel dettaglio chi sale e chi scende in questo mese d’estate secondo il sondaggio Youtrend. Fratelli d’Italia cresce di 1,6% punti, invertendo la rotta che lo vedeva aver toccato il consenso massimo e mano mano retrocedere. Cresce drenando metà dei nuovi voti dai suoi alleati, in particolare la Lega di Salvini che perde lo 0,6% e si attesta all’8,3%. Stabile Forza Italia al 5,8% con una leggera flessione dello 0,2%. Piccola crescita per il quarto alleato della coalizione di centrodestra, Noi Moderati che cresce dello 0,2% attestandosi all’1,3%.

Il totale della coalizione di centrodestra è al 46,6% ben 3 punti in più rispetto alle elezioni politiche dello scorso anno.

Passiamo al fronte opposto dove il Pd della Schlein perde il 0,4% e si attesta al 19%. Crollo verticale per Più Europa della Bonino che perde quasi un punto 0,9% e scende al 2% e gli alleati di Verdi-Sinistra italiana che scendono del 0,2% passando al 3,7%.

Nel totale in un mese il centrosinistra ha perso un punto e mezzo, mentre le forze di Governo ne hanno guadagnato uno pieno. Le distanze si allungano in vista delle elezioni europee del prossimo giugno, anche perché l’altra forza di opposizione, il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte ha perso il 0,3% attestandosi al 15,2%

Vento in poppa per il Governo, crisi esistenziale per tutti i partiti d’opposizione. Ma la campagna per le europee sta iniziando proprio ora…