Sondaggio Demopolis per Otto e Mezzo a La7. Gli italiani promuovono Giorgia Meloni e bocciano Schlein e Conte.

Un anno di Governo: voti severi ma positivi per Giorgia Meloni anche se meno positivi per il Governo; giudizi impietosi nei confronti dell’intera opposizione.

Siamo a La7 e ad annunciare questi numeri è proprio Lilli Gruber, mai troppo morbida con la Meloni e con il centrodestra. Eppure i dati del sondaggio Demopolis sono chiarissimi.

Il 73% degli italiani boccia l’operato dell’opposizione giudicandola assolutamente inefficace, mentre solo il 15% ritiene l’azione dei partiti di opposizione efficace. Il restante 12% non sa o non si esprime. Un giudizio severissimo se non addirittura impietoso che dimostra come gli elettori italiani si sentano assolutamente distanti e non rappresentati dalle battaglie, dai toni e da come l’opposizione manifesti quotidianamente contro il Governo.

Ma quali sono stati i partiti a fare l’opposizione più efficace? E qui arriva la vera mazzata per il Pd che prende solo l’8% ed è superato dal 12% del Movimento 5 stelle che guida la classifica. Seguono italia viva promossa dal 3% e sinistra-verdi il 2%. Il restante 75% risponde nessun partito. Una foto chiara e netta dell’incapacità delle opposizioni di agire in maniera coesa e unitaria che si tramuta in una totale inefficiacia comunicativa.

Gli italiani sono severissimi con il cosiddetto campo largo e il risultato è confermato anche dalle 7 sconfitte consecutive dell’ultimo anno da parte di c

entrosinistra, movimento 5 stelle, terzo polo e altri. Nello stesso sondaggio si esprimono giudizi forti anche nei confronti dell’attuale Esecutivo.

Mentre la politica di relazioni europee del Governo Meloni è ampiamente apprezzata dal 60% degli elettori, la politica estera piace al 53% e le politiche fiscali piacciono al 44% degli italiani, il contrasto all’inflazione piace solo al 28%, la sanità al 25% e le politiche contro l’immigrazione al 20%.

Il sondaggio è uno strumento di analisi che dà alcune indicazioni chiare su quali siano le priorità degli italiani e su quali materie il Governo dovrà mettere urgentemente mano. Ma un cambio di strategie sarebbe doveroso anche nelle diverse opposizioni.

Nel sondaggio sottostante potete votare voi stessi i vostri 3 ministri preferiti. E noterete come i risultati siano molto simili al sondaggio effettuato da Demopolis per La7. Buon voto a tutti!