Primo anno di Governo Meloni. Un sondaggio per farvi votare i ministri che avete apprezzato di più in questi primi mesi.

8 anni fa nasceva centro-destra.it e in questi anni abbiamo avuto modo di testare le vostre opinioni su tantissimi argomenti. Siamo stati i primi a fare le primarie social del centrodestra nel lontano 2015 e a portare alla vincitrice, Giorgia Meloni, i risultati. Sondaggi nati per gioco o per sfida, ma alla fine con risultati molto attendibili.

Un anno fa come oggi il centrodestra vinceva le elezioni politiche e veniva chiamato a formare la squadra di Governo. In questo anno i vari ministri si sono fatti conoscere meglio dagli elettori e si sono impegnati nei loro ruoli rispettivi. Altri sono rimasti più nell’ombra, mentre altri ancora hanno fatto parlare di loro con dichiarazioni messe sotto la lente d’ingrandimento della stampa. Un anno che è stato assolutamente in salita per una compagine di Governo che ha dovuto accreditarsi all’estero, affrontare un post pandemia, uno scenario internazionale bellico e delle continue pressioni di migranti dal nord Africa. Tutt’altro che un anno semplice e rilassante. Nonostante ciò i ministri e il Governo continuano a godere di largo consenso tra i cittadini, come confermano sia tutti i sondaggi che rivedrebbero una vittoria di Giorgia Meloni se vi fossero di nuovo le elezioni politiche, ma soprattutto le 6 vittorie consecutive che ci sono state nell’ultimo anno da parte dei partiti di Governo nelle varie elezioni regionali e amministrative.

Adesso sta a voi votare per i 3 ministri che avete preferito in questo anno. Ci sono tutti, mentre per scelta abbiamo lasciato fuori sottosegretari e viceministri e la stessa premier. Un sondaggio per capire quale ministro goda di maggiore popolarità e consenso sulla nostra piattaforma.

Avete 3 preferenze e potete scegliere tra 24 nomi in ordine alfabetico. Sostenete la nostra iniziativa condividendo l’articolo sui vostri social in modo da far votare più gente possibile.

Buon voto a tutti!