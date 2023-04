25 giornalisti in gara e soli due voti a disposizione. Chi sarà il giornalista più amato dai nostri lettori?

Difficilmente vi viene chiesto un parere su questo o quel giornalista; eppure li vedete entrare in ogni istante nelle vostre case, sui vostri smartphone, entrare nella radio della vostra auto o sul tradizionale quotidiano che sfogliate ogni mattina. Spesso e volentieri quando parlate utilizzate dei ragionamenti e delle espressioni prese in prestito proprio da loro. E’ arrivato il momento di votarli e dirci quale siano i vostri preferiti.

Ne abbiamo scelti 25, sapendo bene di lasciare fuori decine di professionisti capaci, ma abbiamo scelto quelli maggiormente presenti nel dibattito politico italiano. Li trovate in ordine perfettamente alfabetico e potete esprimere fino a due preferenze.

Ai tanti volti noti della tv, abbiamo voluto affiancare giornalisti coraggiosi come Alberto Ciapparoni che con coraggio ha posto una domanda scomodissima prima a Conte e poi a Draghi. C’è il giovanissimo e capacissimo Francesco Giubilei, firma de Il Giornale che ha scoperto la cancellazione da parte dell’Unione Europea del Natale, passando poi per penne storiche come Marcello Veneziani e Pietrangelo Buttafuoco.

Volto storico del Tg serale e protagonista di tante maratone è Enrico Mentana, ma nel sondaggio abbiamo anche altri conduttori come Barbara Palombelli, Veronica Gentili. A fare la parte del leone nelle reti Mediaset ci sono i volti di Mario Giordano, Paolo Del Debbio e Nicola Porro, mentre per La7 abbiamo Corrado Formigli, Lilli Gruber e Myrta Merlino.

Per i volti Rai abbiamo Bruno Vespa, colonna storica del servizio pubblico e Sigfrido Ranucci per le coraggiose inchieste di Report. Per quanto riguarda i giornalisti che ogni giorno intervengono nel dibattito televisivo abbiamo scelto gli agguerritissimi Danele Capezzone, Maria Giovanna Maglie, Giuseppe Cruciani e Francesco Borgonovo. Passando poi alla carta stampata abbiamo Vittorio Feltri, Piero Sansonetti, Peter Gomez del Fatto Quotidiano, Alessandro Sallusti, Marizio Belpietro e la bravissima Milena Gabanelli.

Avete due preferenze a disposizione e una occasione irripetibile: premiare il giornalista che, secondo voi, offre la migliore informazione.

Buon voto a tutti!