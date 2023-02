Vota la pagella del primo quadrimestre del Governo Meloni.

Ben 6 anni fa un nostro sondaggio sulle primarie del centrodestra proclamò Giorgia Meloni leader della coalizione, nonostante i numeri dei voti non dicessero proprio la stessa cosa. Ne è passata d’acqua sotto i ponti…Forse le abbiamo portato fortuna, ma oggi come allora, senza alcuna pretesa di togliere il lavoro ai sondaggisti, vogliamo chiedervi un parere sui primi 4 mesi del primo Governo di destra nella storia della Repubblica.

Per qualche istante la squadra di governo diventerà uno scolaretto e voi dovrete dare un voto in pagella tenendo presente tutto ciò che è successo da quel 22 ottobre del giuramento al Quirinale.

Avrete un solo voto a disposizione e 6 opzioni da scegliere, tre positive e tre negative.

Ripeteremo questa pagella così come abbiamo fatto con i governi precedenti, sapendo bene di non avere un campione ben preciso di persone ma un gruppo social con le idee ben chiare. Ovviamente sono graditi commenti per dirci cosa più vi piaccia e cosa vi aspettereste di diverso dalla destra di Governo.

Questo primo quadrimeste volge al termine e siete voi a dover scrivere la pagella: buono scrutinio a tutti!