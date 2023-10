Fugatti del centrodestra confermato Presidente del Trentino con oltre il 50% dei voti. Sconfitto il Pd. Scomparso il Movimento 5 stelle. A Monza Galliani vince il seggio che fu di Berlusconi.

Settima vittoria consecutiva per il centrodestra. Alle elezioni regionali del Trentino alto Adige e nel collegio senatoriale di Monza, la coalizione di Governo porta a casa un netto risultato. Mentre lo spoglio è ancora in corso, Maurizio Fugatti del Carroccio è in forte vantaggio con circa il 52% su Valduga del centrosinistra inchiodato a 15 punti sotto.

Forte ascesa per Fratelli d’Italia che passa dall’1% di 5 anni fa al 12% di queste elezioni mentre il calo della Lega del 14% è riconducibile alla lista Fugatti presidente che ottiene l’11%. Non pervenuto il Movimento 5 stelle che resta fuori dal Consiglio regionale del Trentino insieme a Forza Italia.

Elezioni suppletive al senato per il seggio che fu di Berlusconi caratterizzate come tutte le suppletive da una bassissima partecipazione al voto. Vince Adriano Galliani del centrodestra con il 51% dei voti contro Marco Cappato, storico radicale che si difende bene con il 39% dei voti.

Tra i comuni al voto a Foggia è in vantaggio il centrosinistra. Il comune tornava al voto dopo il commissariamento per infiltrazioni mafiose.