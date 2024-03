ECONOMIA-LAVORO, PALUMBO (FDI): «AUMENTO OCCUPAZIONE, PIL, SPREAD E SOLIDE ALLEANZE DI GOVERNO QUESTI I RISULTATI DELLA PREMIER MELONI CHE CI HA SEMPRE CREDUTO. PER G7 OTTIMO

BIGLIETTO DA VISITA».

Milano, 07 Marzo 2024 – «Nel 2023 l’economia italiana ha registrato una crescita dello 0,9%.

Lo rende noto l’Istat. La stima diffusa il 30 gennaio scorso, in base alle rilevazioni trimestrali indicava, invece, un aumento del Pil dello 0,7%. Per quanto concerne lo spread siamo ai minimi storici ed è stata toccata la quota di 138 punti da Marzo 2022. La terza emissione del Btp Valore è stata un vero successo poiché il Governo ha raccolto 18,3 miliardi di euro dai risparmiatori italiani per finanziare la spesa pubblica.

Un attestato di fiducia che è un sospiro di sollievo per i contribuenti di uno Stato che ha accumulato oltre 2.800 miliardi di euro di debito pubblico. Sul fronte occupazione gli ultimi dati Istat dicono che l’occupazione in Italia continua a crescere. Nell’ultimo anno, da quando si è insediato questo Governo, ci sono oltre mezzo milione di posti di lavoro in più, in grandissima parte con contratti stabili. E’ stato raggiunto il record di occupati dal 1977 a oggi, con un importante incremento del lavoro femminile e dei contratti a tempo indeterminato a tal punto che l’INPS registra un saldo positivo di 844 mila posti di lavoro negli ultimi 11 mesi. Così facendo, il Governo, non solo ha stabilizzato tutti i principali indicatori

economici ma ne ha anche invertito la tendenza portandoli al rialzo in un periodo di congiuntura negativa della locomotiva Europa dove Germania e Francia arrancano sotto i colpi di una crisi

recessiva, che sembra essere ormai conclamata. Questi sono stati i risultati ottenuti e sono la giusta

consacrazione di una compagine di Governo di Centrodestra che ha realizzato fatti concreti, contrariamente alle nefaste profezie di una campagna denigratoria della sinistra supportata da una certa stampa faziosa che ha messo in atto un vero e proprio debunking sistematico volto a minimizzare i risultati del Governo. Il più grande merito della nostra Premier Giorgia Meloni è stato quello di essersi spesa personalmente e di averci sempre creduto anche quando molti tuonavano anatemi contro gli elettori che avevano dato forma e sostanza a quanto oggi tocchiamo con mano. Tutto ciò, in vista del prossimo G7, è un ottimo biglietto da visita per il nostro Presidente del Consiglio che ha sempre dimostrato, anche negli anni precedenti, ampie e consolidate capacità nelle relazioni internazionali».

Queste le dichiarazioni di Flavio Palumbo del Dipartimento Lavoro di Fratelli d’Italia