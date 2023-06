Continua a crescere la coalizione di Governo. Centrodestra doppia il centrosinistra. La morte di Berlusconi ha riportato Forza Italia al 10%.

Sondaggi col vento in poppa per la maggioranza di centrodestra che guida il nostro Governo. La coalizione guidata da Giorgia Meloni era già al 47%, ben tre punti in più rispetto al voto dello scorso settembre, ma è cresciuta ulteriormente dopo la morte del leader Silvio Berlusconi arrivando a quota 49%.

All’interno dei partiti di centrodestra Fratelli d’Italia fa la parte del leone con il 28% e cede mezzo punto a Forza Italia che con il 10% preciso cresce di ben 3 punti in una sola settimana. E’ questo un dono che Berlusconi fa alla sua comunità politica ed è per questo che parliamo di effetto Berlusconi.

I funerali e la grande commozione per la scomparsa dell’anziano leader e fondatore del centrodestra italiano, si concretizzano in uno spostamento di voti nel panorama politico italiano. Secondo Noto, autore del sondaggio commissionato per Porta a Porta, la maggior parte di questo aumento di voti viene dagli astenuti e dagli indecisi e in parte dai piccolissimi partiti moderati.

Resta stabile e in ottima posizione la Lega di Matteo Salvini al 9,5% e Noi Moderati con l’1,5% resta invariato.

Per quanto riguarda le opposizione perde mezzo punto il Pd della Schlein e si attesta al 20%, perde mezzo punto il terzo polo di Renzi e Calenda attestandosi al 6%, mentre cresce di un punto il M5S di Giuseppe Conte.

Nel totale delle coalizioni il centrodestra per la prima volta si attesta al 49%, perfettamente il doppio della coalizione di centrosinistra inchiodata al 24,5%. 24,5 punti di distanza non sono pochi da recuperare e nel campo delle opposizioni si è divisi praticamente su tutto, comprese le commemorazioni stesse per la dipartita di Berlusconi.

Dopo l’effetto Schlein durato pochissimi giorni e già ampiamente rientrato, adesso assistiamo all’effetto Berlusconi. Attendiamo gli sviluppi dei prossimi giorni per capire se nell’elettorato questo sarà solo un effetto emotivo o nelle settimane si consoliderà con un vero e proprio consenso nei confronti della nuova dirigenza di Forza Italia.

Noi saremo qui, come sempre a raccontare ciò che avviene nel panorama del centrodestra italiano.